العميات العسكرية التركية تهدد 50 موقعا أثريا في كردستان العراق

2021/06/17 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل العمليات العسكرية التركية تهديدا كبيرا على 50 موقعا أثريا في محافظة دهوك بمنطقة كردستان العراق، حسبما أعلن مدير عام دائرة الآثار في محافظة دهوك،...

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