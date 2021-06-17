2021/06/17 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على صفحات مصرية على موقع "فايسبوك" صور قيل إنها تُظهر غارات حديثة للجيش المصري على مواقع لمتشددين في سيناء.لكن هذه الصور نشرتها في الحقيقة وزارة الدفاع الأذربيجانيّة قبل أشهر في سياق معارك إقليم ناغورني قره باغ مع القوات الأرمينيّة.

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