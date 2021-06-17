أول موقف رسمي للحكومة الإسرائيلية الجديدة حول ترسيم الحدود مع لبنان

2021/06/17 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمان إطار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية المتنازع عليها، التقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، الأربعاء، الوسيط الأميركي جون ديروشر، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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