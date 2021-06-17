توزيع السلال الغذائية بين المواطنين بداية تموز المقبل

2021/06/17 | 08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توزعُ وزارة التجارة بداية الشهر المقبل، السلال الغذائية بين المواطنين والتي ستضم سبع مواد تموينية، بعد اتمام الاجراءات الفنية والقانونية للمشروع.وتعاني البطاقة التموينية منذ سنوات عدة، من رداءة وتلكؤ وتأخر توزيع مفرداتها، برغم الوعود التي اطلقها وزراء التجارة المتعاقبون بشأن استحداث برامج تضمن سرعة وصول مفرداتها، او اعتماد مناشئ رصينة لتوريدها، لاسيما ان شرائح مجتمعية كاملة تعتمد عليها بشكل رئيس.وذكر المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الوزارة انتهت من تأهيل المخازن الخاصة بالمواد الغذائية لتجهيزها للمواطنين في بغداد والمحافظات دعما لمشروع السلة الغذائية التي تضم سبعا من مفردات البطاقة التموينية".وكان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من الشهر الماضي، على مقترحات وزارة التجارة والتي رفعتها اليه في التاسع من شهر شباط الماضي، لتجهيز سلة غذائية تضم سبع مواد توزع بين المواطنين، وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة التعاقد مع شركة مختصة لهذا الغرض، ووفقا لافضل العروض المقدمة. واضاف حنون، ان "المشروع، يهدف الى اصلاح نظام البطاقة التموينية"، مبينا ان "آليات التجهيز شهدت استقرارا بعد توفير التخصيصات المالية، الى جانب الدعم الذي قدمته وزارتا النفط والمالية لانجاح المشروع"، مؤكدا ان "جميع الكميات التي ستجهز للمواطنين، ستفحص مختبريا".

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