السعودية.. سجن وغرامة باهظة بانتظار زوج

2021/06/17 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت امرأة في السعودية قضية بسبب تنصت زوجها عليها عبر تحميل برامج تجسس على هاتفها دون علمها، لمراقبة محادثاتها.

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