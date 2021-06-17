دراسة: عقار معروف يحقق نتائج مبشرة في علاج مرضى كورونا

2021/06/17 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت تجربة سريرية، أن دواء “توفاسيتينيب” الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل، سجل نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد-19.وشملت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة “نيو […]

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