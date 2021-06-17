انفجار يستهدف رتل دعم للقوات الاميركية جنوبي العراق

2021/06/17 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الاميركي في محافظة الديوانية جنوبي العراق....

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