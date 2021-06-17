مفاوضات غير مسبوقة مع شركة أميركية عملاقة لإنتاج ’سبالت’ عراقية

2021/06/17 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مدير مصنع عشتار التابع للشركة العامَّة للصناعات الخفيفة بوزارة الصناعة وليد جبر سلمان عن وجود مفاوضات مع شركة جنرال إلكتريك لإنتاج "سبالت" محلية.

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وتمكنت الشركة من إعادة (ماركة عشتار)، إلى الأسواق بقوَّة خلال فترة قصيرة والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى، وفق الصحيفة.

وقال سلمان للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (17 حزيران 2021)، إنَّ "المفاوضات مستمرَّة مع عملاق الطاقة في العالم شركة "جنرال إلكتريك" لإنتاج (سبالت) محلية، من خلال خطوط إنتاجية جديدة، ومنح الشركة مصنعاً كاملاً مزوَّداً بالمكائن والفنيين"، مبيناً أنَّ "إنتاج هذا الجهاز سيكون 40 بالمئة بأيادٍ عراقية خالصة، في حين أنَّ النسبة الباقية من الإشراف ومواصفة التقييس والسيطرة النوعية ستكون على عاتق الشركة".

وأضاف أنَّ "هناك خطوطاً إنتاجية جديدة للمجمدات ستُطرح قريباً للأسواق بأشكال وتصاميم جديدة تنافس ما موجود من علامات تجارية عالمية".

وبيَّن سلمان أنَّ "المصانع الوطنية قادرة على سدِّ حاجة السوق العراقية من المواد الكهربائية حال حصول ضمانات بحماية المنتج"، مؤكداً أنَّ "هذا العمل سيحفّز التجار الآخرين على افتتاح مصانع للمواد الكهربائية الخفيفة".

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