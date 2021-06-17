2021/06/17 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، انها ستتسلّم بداية الأسبوع المقبل أكبر دفعة من لقاح فايزر منذ بدء تجهيزه وحتى الآن وبمعدل 12 الف جرعة.وقال مدير الصحة العامة في الكرخ، نازك لهمود الفتلاوي، في تصرسح صحفي، إن “السبت أو الأحد المقبلين من المقرر أن يشهدا تجهيز أكبر دفعة أسبوعية من لقاح فايزر بمعدل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل.. الصحة تتسلم 12 ألف جرعة من فايزر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل.. الصحة تتسلم 12 ألف جرعة من فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).