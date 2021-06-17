بعد اعتماد درجة نصف السنة.. مامصير الراسبين والمكملين للمراحل غير المنتهية؟.. التربية النيابية تجيب

2021/06/17 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، الخميس، أن الامتحانات ستقتصر على المكملين والراسبين في تلك المراحل، بينما طالبت بالدخول الشامل للمراحل المنتهية.

وقال عضو اللجنة النيابية عباس الزاملي، انه “تم الاتفاق على حسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية غير المنتهية باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية للعبور للمرحلة اللاحقة، وتم الاتفاق على عدم اجراء امتحانات للمراحل غير المنتهية الثانوية والمتوسطة والاعدادية”.

واضاف “لا توجد امتحانات نهائية للمراحل غير المنتهية، لكن ستكون هناك امتحانات للمكملين والراسبين في امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل المذكورة انفا وهناك مناقشة لإجراء الامتحانات الحضورية لهذه الفئة مستقبلا لمنحهم فرصة جديدة للنجاح مع التأكيد على الاجراءات الوقائية عند اجرائها”.

وتابع الزاملي ان “تلك الخطوة تأتي انسجاما مع الوضع الحالي الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي اثرت سلبا في واقع العملية التربوية في البلاد وجميع الدول”.

وطالب عضو اللجنة، بـ”الدخول الشامل للمرحلتين المنتهيتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، مراعاة لوضع الطلبة في عدم اكمال المنهاج الدراسي ولشمول اكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية خاصة ان العام الدراسي في تفاوت في الدوام والحضور بالمدارس”.

وكانت وزارة التربية اكدت اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021 ، فيما ثمنت في بيان جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي.

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