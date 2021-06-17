واشنطن: بوتين لم يقدم التزاما بشأن مساعدات الأمم المتحدة في سوريا

2021/06/17 | 09:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة لم تحصل على التزام من روسيا بشأن عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف الأربعاء.

وأضاف المسؤول عقب القمة “لا يوجد التزام، لكننا أوضحنا أن هذا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كي يكون هناك أي تعاون آخر بشأن سوريا”.

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