2021/06/17 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، انخفاضا بعد أن مال الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو تشديد السياسة المالية، مما جعل الدولار اقوى، لكن زيادة الخسائر كانت محدودة بسبب الانخفاض الكبير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط أسعار النفط وبرنت يسجل 74.20 دولاراً المركز الخبري الوطني.

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