2021/06/17 | 09:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يودع المرينجي بعد 16 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يودع المرينجي بعد 16 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).