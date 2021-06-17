لاهور شيخ جنكي: يجب انهاء استقطاع الرواتب في اقليم كوردستان

2021/06/17 | 09:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء يوم الاربعاء، جيمس ثورنتون القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، بمدينة السليمانية، والذي زار الرئيس المشترك بمناسبة انتهاء مهامه.

وخلال اللقاء، اعرب الرئيس المشترك عن سكره وتقديره للاعمال والخطوات التي اجراها خلال بقائه في منصبه بإقليم كوردستان، متمنيا له النجاح في المهام المقبلة الموكلة اليه لاحقاً.

هذا وتبادل الرئيس المشترك وجهات النظر مع القنصل العام البريطاني حول الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في العراق وإقليم كوردستان وتوحيد قوات البيشمركة والإنتخابات المقبلة في العراق، حيث اكد لاهور شيخ جنكي ضرورة اتخاذ السبل لمواجهة تلك التحديات التي اصبحت سبباً لإستمرار المشاكل والأزمات، وذلك عن طريق تدبير الحوار الوطني والبنّاء وإنهاء الخلافات السياسية بين جميع الأطراف.

وجدد الرئيس المشترك تأكيد السياسة الحقيقية والصحيحة للإتحاد الوطني الكوردستاني بإتجاه بغداد والتوصل الى إتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية واللجوء إلى الدستور والذي جاء نتيجة ضغوط وإصرار وتحفيز الجانبين، وزيارته واجتاعاته التي عقدها مع أغلب الأطراف في بغداد، والذي ولحسن الحظ بدأت تظهر مؤشرات التنفيذ والإلتزام بالإتفاق، مشددا على ان واحدة من أهم نتائج تلك الإتفاقية هي إنهاء الإدخار والإستقطاعات في رواتب الموظفين وذلك بعد توفير جميع المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل بغداد.

هذا وتحدث الجانبان باهتمام حول الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، حيث جدد الرئيس المشترك تأكيد الإتحاد الوطني الكوردستاني إستعداده ودعمه لتلك العملية.

من جانب آخر اعرب الرئيس المشترك عن تقديره للفريق العسكري البريطاني المتواجد ضمن قوات التحالف الدولي والذي كان له دور بارز في تلك العملية، حيث اشار الرئيس المشترك إلى عملية الإنتخابات المقبلة في العراق، مؤكدا أهمية ومصيرية العملية لإجراء التغييرات والأصلاحات وتحقيق أهدافنا، مطالبا بوحدة صف وخطاب جميع الأطراف الكوردستانية بالتواجد تحت مظلة تحالف كوردستان، لأننا سويةً نستطيع تقوية مكانة الكورد بمجلس النواب وفي بغداد.

PUKmedia / خاص

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