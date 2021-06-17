صحف الخميس تتناول التجاوزات التركية على الحدود العراقية وتوجيه الكاظمي بإنهاء ملفِّ المشاريع المتلكئة

2021/06/17 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس السابع عشر من حزيران التجاوزات التركية على الحدود العراقية وتوجيه رئيس الوزراء مطفى الكاظمي بإنهاء ملفِّ المشاريع المتلكئة.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن لجنة الامن والدفاع النيابية قولها ان امام الحكومة العراقية طريقتين للرد على التوغل التركي، اكدت وجود تعاون امني مشترك بين بغداد واربيل لحماية المناطق الحدودية.وقال عضو اللجنة، النائب سعران الاعاجيبي، ان التجاوزات التركية المتكررة على الحدود العراقية مدانة ومستنكرة وتحتاج إلى وقفة جادة.لافتا الى أن لجنة الأمن والدفاع طالبت مرارا بضرورة التنسيق بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان للتوجه الى أنقرة لحل هذه المشكلة.وأضاف: أن لجنته ترفض الدخول في حرب مع أي دولة جارة لأن الوضع لا يسمح بذلك.مبينا: ان هناك ضغوطاً من الممكن أن تمارسها الحكومة، وهي طريقتان الورقة الاقتصادية وكذلك الدبلوماسية.وشدد على ضرورة تفعيل الدبلوماسية وان يكون لها دور في مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.وتابع الأعاجيبي: أن تركيا تقول ان هناك بعض الهجمات التي تؤثر في الأمن القومي التركي تجبرها على الدخول الى الأراضي العراقية.لافتاً الى أن هناك اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا تمكّن الدخول الى الأراضي المجاورة للطرفين إذا كان هناك اعتداء من أي الدولتين.وشدد على اهمية أن “تكون هناك تفاهمات ومباحثات جادة مع تركيا لحل هذا الموضوع، مؤكداً أن هناك تعاوناً امنيا بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وهناك مركز تنسيق مشترك وقيادة عمليات مشتركة بين القطعات الأمنية في كردستان والحكومة المركزية لحماية المناطق الحدودية، ولا يوجد أي مانع من دخول الجيش العراقي في أي مكان بالإقليم، وهناك قوة من حرس الحدود موجودة في إقليم كردستان ضمن قيادة فرقة حرس الحدود الأولى ومقرها في أربيل وتنتشر داخل الإقليم.صحيفة الصباح تناولت توجيه الكاظمي بانهاء ملف المشاريع المتلكئة وقالت ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه جميع المؤسسات في سائر أنحاء العراق بإنهاء ملفِّ المشاريع المتلكئة ووضعها أمام المواطن لتحسين واقع الخدمات، مشيرة الى ان الكاظمي بين أنَّ الفساد وسوء الإدارة أسهما بتلكؤ الكثير من المشاريع الخدمية، .الصحيفة نقلت عن الكاظمي تاكيده خلال زيارته أمس الأربعاء محافظة صلاح الدين أنّه "بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء سنردّ على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وتحاول التشكيك وعرقلة أيِّ منجز تحققه الحكومة.واشارت الى ان الكاظمي قام فور وصوله إلى محافظة صلاح الدين يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين بزيارة موقع حادثة شهداء سبايكر، حيث قرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، مؤكداً أنَّ "الحكومة ستحوِّل مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجِّد ويخلّد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم"، مبيناً أنّه سيُشرِف "بشكل مباشر على هذه الإجراءات".ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله: "لقد شهد هذا المكان إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية، والدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كلِّ أطياف الشعب"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الدماء كانت دافعاً لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوَّة إرهابية، وقد عززت هذه الدماء الطاهرة الهوية الوطنية العراقية ووحَّدت العراقيين جميعاً".وأضاف أنَّ "الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي"، مؤكداً أنَّ "وحدتنا ومؤسساتنا وانتماءنا الوطني هي من ستمنع تكرار مثل هذه المجازر.صحيفة الزمان تناولت موازنة اقليم كردستان وقالت ان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني اعلن ، التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إلاقليم.وقال بيان ان البارزاني ترأس اجتماعا لمجلس وزراء الاقليم،ثمن خلاله تأكيد الحكومة الاتحادية على التزامها بتنفيذ القانون وإرسال حصة كردستان من الموازنة، كما وجّه شكره لوفد الاقليم المفاوض على أداء مهامه بنجاح ودفاعه عن الحقوق المالية)، معربا عن امله بأن (يسهم الاتفاق في تحسين الوضع المالي بالاقليم)،>واضاف البيان ان (الاجتماع سلط الضوء على زيارة وفد إلاقليم إلى كل من بلجيكا واليونان)، لافتا الى ان (كبار المسؤولين في البلدين أعربوا عن استعدادهم لمواصلة التعاون ودعم البرنامج الإصلاحي الذي شرعت به حكومة الاقليم ، وأنهم ينظرون لكردستان وموقعه بعين الاعتبار، كونها تمثل ارتكازا مهماً في استقرار المنطقة،وتابع ان نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، استعرض آخر المستجدات بشأن المفاوضات مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ووضع آلية لتنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة، مؤكدا ان وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تطرق الى الاستعدادات الجارية بشأن مشروع قانون موازنة لاقليم للعام الجاري.وكان البارزاني قد اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين بغداد و أربيل أكثر وضوحاً.وقال لقد توصلنا إلى اتفاق ستتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الاقليم وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني الماضي.وكان المجلس قد اصدر برئاسة الكاظمي جملة من القرارات بينها ،الموافقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين العراق وهنغاريا، وتعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن توقف المشروعات والعقود ، وتخويل وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلب ، فضلا عن اطفاء ما ترتب بذمة اللاعب الراحل أحمد راضي من ديون ، و انشاء مدينة الرفيل كعاصمة ادارية ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغدادو في تطور ،قدم عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي، طعنا للمحكمة الاتحادية العليا بشأن صرف 200 مليار للاقليموقال السعداوي في بيان امس انه (قدم طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن قرار صرف 200 مليار شهرياً للاقليم، وتابع ان الحكومة قررت صرف مستحقات الاقليم بدءا من كانون الثاني الماضي ، وهذا خلاف لقانون الموازنة..من جهته ، قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في انه حسب القانون الذي أقرّ كميات النفط المنتج في الإقليم البالغة 460 الف برميل يوميا ، فأن البرلمان ارتكب خطأ فادحا حينما الزم كردستان بتسليم 250 الف برميل يوميا ،ومنحها التصرف بالكميات المتبقية البالغة 210 الف برميل يومياواضاف نرفض ونعارض الاتفاقات المجحفة بحق محافظات الوسط والجنوب المتضمنة تسليم الإقليم للسلطة الاتحادية فقط 3.3 تريليون من ايرادات النفط خلال الأشهر الخمسة الماضيةكما طالبت النائبة عالية نصيف ،مجلس الوزراء بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع البارزاني ، مؤكدة أن هذا الاتفاق ليس له أي سند قانوني وسيتسبب في تجويع بقية المحافظات./انتهى

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