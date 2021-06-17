تعليمات جديدة من مصرف الرافدين حول قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين

2021/06/17 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناساعلن مصرف الرافدين عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 حزيران 2021)، إن "التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ومن حاملي الماستر كارد تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية".

واضاف "بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة".

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