النفط يسعى لحسم دوري السلة مبكراً من بوابة الشرطة

2021/06/17 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتحتضن قاعة الشعب المغلقة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس مباراة النفط والشرطة ضمن مباريات نهائي الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة .ويسعى فريق النفط الى انهاء سلسلة المباريات مبكراً وعدم منح القيثارة اي فرصة لالتقاط الأنفاس والتي ربما تؤجل تسمية البطل الى مباراة رابعة تجرى بين الفريقين الأحد المقبل في ذات المكان والزمان.فيما يطمح الشرطة الى كسر النحس الذي لازمه في السنوات الأخيرة عندما خسر مع الفريق نفسه في المباراة النهائية، خصوصاً بعد تحديد مكامن القوة والضعف لدى منافسه .وكان فريق النفط قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على الحشد الشعبي ( 3 / 0 ) ، بينما تخطى الشرطة منافسه نفط البصرة بنتيجة ( 3 / 1 ) .يذكر أن اتحاد اللعبة قرر السماح بنسبة 20 % من مشجعي الفرق المتأهلة الى المربع الذهبي بالحضور للمباريات، ما يعني الموافقة على تواجد 200 مشجع في قاعة الشعب التي تتسع لـ 3000 متفرج .

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