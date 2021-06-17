الكشف عن آلية لشمول ذوي الإعاقة بتوزيع قطع الأراضي

2021/06/17 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم الخميس، عن المباشرة بالعمل على وضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي في بغداد والمحافظات، في حين بيّنت بأنها ستباشر صرف رواتب المشمولين بالمعين المتفرغ الجدد ممن لديهم قرار طبي للعام الماضي.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي، في تصريح […]

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