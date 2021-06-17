تعطل مواقع شركات الطيران الأميركية الكبرى

2021/06/17 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعطلت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى “أمريكان إيرلاينز” و”ساوث وست إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” وفقا لموقع Downdetector.وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل في شركة “ساوث وست إيرلاينز”، مع […]

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