2021/06/17 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك المركز الخبري الوطني.

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