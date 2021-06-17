2021/06/17 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الصين تحاول إظهار نفسها كدولة مسؤولة في‭‭ ‬‬موضوع جائحة كورونا، لكن رغبتها في فهم أصول فيروس كورونا ما تزال مسألة غير واضحة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ باعتبارهما “صديقين قديمين” ليطلب منه معاودة السماح بدخول محققي منظمة الصحة العالمية، قال بايدن: “دعونا نتفق على شيء..



نحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، ولسنا أصدقاء قدامى.



إنه العمل ولا شيء آخر”.

وأوضح بايدن أنه ما يزال تساوره الشكوك حول تعاون الصين مع تحقيق منظمة الصحة العالمية.

وقال: “تحرص الصين على الظهور كدولة مسؤولة ومستعدة بشدة للتعاون، وهم يحاولون بشكل حثيث الحديث عن كيف يساعدون العالم بخصوص كورونا واللقاحات”.

وأضاف “انظروا، هناك أشياء معينة لا يتعين شرحها لشعوب العالم، فهم يرون النتائج بأعينهم.



هل تحاول الصين حقاً الوصول إلى الحقيقة؟”.

وأمر بايدن مساعديه في مايو (أيار) بالعثور على إجابات لأصل الفيروس المسبب لمرض كورونا، والذي رُصد أول مرة في مدينة ووهان الصينية، وقال إن وكالات المخابرات الأمريكية تبحث في نظريات متضاربة قد يكون بينها احتمال وقوع حادث في معمل بالصين.

وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية أربعة أسابيع في ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين وقالوا في تقرير لهم إن من المرجح أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر وإن “الظهور في حادث معملي” غير مرجح للغاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشكك بتعاون الصين لكشف مصدر كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يشكك بتعاون الصين لكشف مصدر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).