ما هو اللقاح

2021/06/17 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء تسارع انتشار لقاحات كورونا حول العالم، ازداد التساؤل حول اللقاح "الأفضل"، بالرغم من أنه سيتم تطعيم الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم بأي لقاح متاح، وذلك بحسب تقرير لموقع "ساينس ألرت" المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية.

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