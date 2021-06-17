العراق يسعى لانتاج السبالت والمجمدات: تعاون “نصفي” مع أشهر الماركات العالمية

2021/06/17 | 09:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مدير مصنع عشتار التابع للشركة العامَّة للصناعات الخفيفة بوزارة الصناعة وليد جبر سلمان، عن وجود مفاوضات مع شركة جنرال إلكتريك لإنتاج سبالت محلية.

وتمكنت الشركة من إعادة ماركة عشتار، إلى الأسواق بقوَّة خلال فترة قصيرة والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الأخرى.

وقال سلمان إن المفاوضات مستمرَّة مع عملاق الطاقة في العالم شركة “جنرال إلكتريك” لإنتاج سبالت محلية، من خلال خطوط إنتاجية جديدة، ومنح الشركة مصنعاً كاملاً مزوَّداً بالمكائن والفنيين، مبيناً أن إنتاج هذا الجهاز سيكون 40 بالمئة بأياد عراقية خالصة، في حين أن النسبة الباقية من الإشراف ومواصفة التقييس والسيطرة النوعية ستكون على عاتق الشركة.

واستطرد أن هناك خطوطاً إنتاجية جديدة للمجمدات ستُطرح قريباً للأسواق بأشكال وتصاميم جديدة تنافس ما موجود من علامات تجارية عالمية.

وبيَّن سلمان أن المصانع الوطنية قادرة على سدِّ حاجة السوق العراقية من المواد الكهربائية حال حصول ضمانات بحماية المنتج، مؤكداً أن هذا العمل سيحفّز التجار الآخرين على افتتاح مصانع للمواد الكهربائية الخفيفة.

وأعاد ملف الصناعة العراقية وتفعيلها إلى الواجهة بعد عقود من الاندثار والدمار الذي طال القطاع الصناعي، وسط مطالبات بالعمل على تخفيف الضرر الناتج عن تدهور الدينار العراقي، من خلال اعتماد الصناعة الوطنية التي يفتقر إليها البلد.

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