2021/06/17 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، تعليمات جديدة بشان استمارات تقديم موظفي ‏الإقتراع.‏ وحصل “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من مفوضية الانتخابات، ‏تضمنت “الموافقة على مقترح اللجنة المركزية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات جديدة من المفوضية بشأن استمارات تقديم موظفي الإقتراع (وثيقة)‏ المركز الخبري الوطني.

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