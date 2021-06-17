رئيس الجمهورية: العراق عصيّ على الفتن وسيبقى موحدا

2021/06/17 | 09:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الأربعاء 16 حزيران 2021، مدينتي الكاظمية والأعظمية.

وتشرف السيد الرئيس بأداء مراسم الزيارة لضريح الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام)، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

وأكَّد رئيس الجمهورية على المكانة الكبيرة والمرموقة لمدينة الكاظمية، ودورها في تعزيز أواصر الأخوّة والمساواة والتسامح بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وأثرها في تقوية الروابط الاجتماعية وترسيخ الوحدة بين العراقيين.

كما تشرف سيادته بزيارة مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان (رضي الله عنه)، في مدينة الأعظمية، وابتهل سيادته إلى الباري أن يمنّ على العراق بالأمن والاستقرار والسلام.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لمدينة الأعظمية تاريخاً زاخراً عبر الحقب الزمنية فهي نقطة ومحوراً للتآخي، والتكاتف وملتقى العلم والعلماء.

واستذكر السيد الرئيس فاجعة جسر الأئمة للزائرين الكرام الذين كانوا يهمّون بزيارة الإمامين الكاظمين، والتضحية التي قام بها الشهيد عثمان العبيدي (طيّب الله ثراه) من الأعظمية بإنقاذ الزوار من الغرق، حيث استشهد من أجل أخوته.

وأكد سيادته أن للمدينتين الشقيقتين المتحابتين الكاظمية والأعظمية دوراً بارزاً في وأد الفتنة والتصدي للأفكار المتطرفة المنحرفة، وترسيخ قيم المحبة والتآلف حيث تعدان رمزاً للوحدة والتماسك بين العراقيين.

وشدّد الرئيس برهم صالح على أن العراق دولة مقتدرة ذات سيادة، وسيبقى عصياً أمام من يريد إثارة الفتن أو من يحاول العبث بأمنه واستقراره، وذلك بتماسك ووحدة أبنائه وقواه الوطنية، وإصرارهم على تحقيق الإصلاح وكبح الفساد، وتلبية المطالب المشروعة للحراك الجماهيري والشعبي.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

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