الثقافة تعرض رسمياً الطبعة الجديدة من ديوان الجواهري

2021/06/17 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهد جناح دار الشؤون الثقافية في معرض بغداد الدولي بدورته الثانية والعشرين إقبالاً كبيراً من القراء والباحثين والمهتمين بشؤون الفكر والأدب بعد إعلان الوزارة عن وصول أول دفعة من طبعة ديوان الجواهري الجديدة بستة إجزاء .وذكر بيان لوزارة الثقافة انه , جرى تقديم الطبعة الجديدة وسط أجواء احتفالية حضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وعدد من المديرين العامين في الوزارة إلى جانب عائلة الجواهري وجمع غفير من المثقفين والقراء"./انتهى2

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