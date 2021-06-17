الحزب الديمقراطي: اتفاق بغداد وحكومة كردستان بدأ

2021/06/17 | 09:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، ان بنود الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق بخصوص حصة الكرد من الموازنة المالية لعا...

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