لجنة سامراء النيابية تعلق على زيارة الكاظمي للمدينة

2021/06/17 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية البرلمانية، اليوم الخميس، على زيارة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى سامراء، فيما أعربت عن أملها في أن تسهم الزيارة بإعمارها وتنفيذ قانونها.

وذكرت اللجنة النيابية المشرفة على قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء خطوة بالاتجاه الصحيح وتعزز الجهود الرامية لتأهيل وإعمار مدينة سامراء و كل مدن المحافظة وترسيخ الاستقرار فيها".

وأضافت، أن "مدينة سامراء التي تحتضن مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) تحتل مكانة كبيرة في نفوس جميع المسلمين حول العالم، وأن إعمار العتبة العسكرية وعموم المدينة وتأهيلها لتكون عاصمة العراق للحضارة الإسلامية هو هدف سام ٍ يتوجب على الحكومة دعمه والعمل الجاد لتحقيقه".

وأعربت، عن "تقديرها وتثمينها للزيارة وما تضمنته من نشاطات وتصريحات تركت آثاراً إيجابية في نفوس الأهالي وعززت الشعور بإمكانية تحقيق تقدم حقيقي في مجال الإعمار وعكست اهتمام الحكومة بالمدينة"، مضيفة: "وهو ما نأمل أن ينعكس على أرض الواقع".

وتابعت، أنها "تأمل في أن تتبع الزيارة خطوات جادة لتحقيق نهضة عمرانية وخدمية واقتصادية حقيقية وبما يحقق طموحات المواطنين، ويسهم في تنفيذ قانونها لتكون بحق عاصمة العراق للحضارة الإسلامية".

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