الذهب يرتفع فوريًا وينخفض آجلًا.. أكثر من 1820 دولارًا للاوقية

2021/06/17 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد ان أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5 ٪ إلى 1820.34 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.1٪ إلى 1822 دولارًا.[…]

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