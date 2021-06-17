محمد هندي يخوض تجربة إعلامية جديدة لأول مرة

2021/06/17 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بأن الفنان محمد هنيدي، وقع عقدا مع قناة "المحور" المصرية لتقديم برنامج على شاشتها.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت "بوابة الأهرام"، صباح اليوم الخميس، أن قناة "المحور" عبر وكيلها الإعلاني "شركة MwM" قد وقعت عقدا مع الفنان المصري محمد هنيدي، لتقديم برنامج على شاشتها، على أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأكدت القناة المصرية أن التعاقد مع النجم محمد هنيدي، يأتي ضمن خطة التطوير، التي تحاول القناة أن تشهدها، خلال الفترة المقبلة، على جميع المستويات، منذ انطلاقتها القوية فى شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك عقب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها.

ولفتت إلى أن ظهور هنيدي في برنامج على شاشتها "المحور" ستكون المرة الأولى للنجم المصري، فى تقديم برنامج تليفزيوني، متوقعة أن ينال البرنامج نسب مشاهدة عالية، نتيجة لشعبية الفنان المصري الكبيرة فى مصر والدول العربية.

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