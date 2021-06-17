وزير النفط يؤكد أهمية الشركات العالمية والجهد الوطني بتطوير الصناعة النفطية

2021/06/17 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد وزير النفط، اليوم الخميس، على دور الشركات العالمية الرصينة في تطوير الصناعة النفطية والطاقة في العراق .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في كلمة له خلال حضوره ورعايته حفل التوقيع على كتاب عقود الخدمة لجولتي التراخيص النفطية 1،2 "تاريخ وتحليل" للمؤلف عبد المهدي العميدي مديرعام دائرة العقود والتراخيص النفطية الاسبق، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركات النفطية العالمية في العراق الى جانب الجهد الوطني قد ساهما في تطوير المنشآت النفطية والبنى التحتية للقطاع النفطي وزيادة الانتاج ، فضلاً عن ادخال التكنلوجيا المستخدمة في العمليات النفطية، اضافة الى تطوير العاملين في القطاع النفطي".

وأشاد بـ "الجهد الذي بذله المؤلف عبد المهدي العميدي في جمع وتبويب المعلومات المتعلقة بهذه العقود"، مؤكداً على "اهمية الكتاب في ايضاح الكثير من المعلومات للمهتمين والمعنين والرأي العام".

من جهته، قدم المؤلف عبد المهدي العميدي ايجازاً عن اهم ما يتضمنه الكتاب من معلومات عن عقود جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية واهم ماحققته للفترة من (2010-2019)، على صعيد الانتاج والتطوير والايرادات المالية المتحققة .

واضاف العميدي ان "الكتاب يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بهذه العقود ،ويجيب عن الكثير من الاسئلة المتعلقة بذلك".

فيما اكد المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، على "حرص الوزارة في دعم جميع المبادرات التي تهدف الى التعريف والتثقيف بالنشاطات والفعاليات المتعلقة بتطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل لهذه الثروة".

وأضاف أن "رعاية وزير النفط لحفل توقيع الكتاب، ودعم الوزارة والمكتب الاعلامي لهذه الفعالية، ياتي في هذا الاطار"، مشيراً الى ان "هذه الفعالية تاتي تزامنا مع اقامة فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب".

وحضر حفل التوقيع الذي اقيم على القاعة الرئيسية لمعرض بغداد الدولي عدداً من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن النفطي والاقتصادي والصحافة ووسائل الاعلام والجمهور.

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