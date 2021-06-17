بتهمة هدر المال العام.. القبض على مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك

2021/06/17 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر بالمال العام.وقالت الهيئة في بيان، انه “اصدر قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً من […]

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