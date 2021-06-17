2021/06/17 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادراجعت أسعار النفط الخام، يوم الخميس، بعد أن مال الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو تشديد السياسة المالية، مما جعل الدولار اقوى، لكن زيادة الخسائر كانت محدودة بسبب الانخفاض الكبير في محزونات الخام النفطية في الولايات المتحدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:32 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض نفط الخام برنت first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض نفط الخام برنت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض نفط الخام برنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).