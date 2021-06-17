النزاهة: القبض على مدير تجارة حبوب كركوك بتهمة هدر المال العام

2021/06/17 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر بالمال العام.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بإصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (15) مُوظَّفاً من مُوظَّفي …

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