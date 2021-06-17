اكبر دفعة من لقاح فايزر ستصل العراق

2021/06/17 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتتسلمُ وزارة الصحة والبيئة بداية الاسبوع المقبل اكبر دفعة من لقاح فايزر منذ بدء تجهيزه وحتى الان.وقال مدير الصحة العامة في الكرخ نازك لهمود الفتلاوي، إن “السبت او الاحد المقبلين من المقرر ان يشهدا تجهيز اكبر دفعة اسبوعية من لقاح فايزر بمعدل 12 الف جرعة، سيتم توزيعها مباشرة الى المنافذ التلقيحية المنتشرة …

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