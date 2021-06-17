الوقائع تنشر نسخة جديدة “مصححة” من موازنة 2021

2021/06/17 | 10:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4636)،والذي تضمن عدداً من ‏البيانات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية .‏

وقالت مدير عام دائرة الوقائع هيفاء شكر محمود في بيان ‏إن العدد تضمن صدور بيان تصحيح صادر عن رئاسة ‏ديوان رئاسة الجمهورية بشأن قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 .‏

وصوت البرلمان العراقي، مطلع شهر نيسان الماضي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر رغم أن المصادقة عليها تأخرت عن الموعد القانوني.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

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