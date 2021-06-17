العلماء يكتشفون سبب العطاس

2021/06/17 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تمكن فريق من العلماء الأمريكيين تحديد الآلية العصبية للعطس والمنطقة المسؤولة عن ذلك والبروتينات التي تتحكم بالعملية.واستطاع فريق العلماء من تحديد الآلية العصبية للعطس، حيث اتضح أن أجزاء الدماغ التي لا ترتبط بالتنفس هي المسؤولة عن هذه العملية، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Cell.وحدد العلماء لأول مرة المنطقة في الجهاز العصبي […]

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