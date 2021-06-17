2021/06/17 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الذهب تعوض خسائرها وترتفع لـ 1820.34 دولار للأونصة المركز الخبري الوطني.

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