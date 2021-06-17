مقتل شاب على يد والده وشقيقه في كربلاء

2021/06/17 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الخميس،

تفاصيل حادثة مقتل شاب على يد والده

وشقيقه.

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وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "ق

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