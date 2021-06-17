[ طَن ] الرواتب - امين يونس

2021/06/17 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس إبن عّمي " شعبان " كانَ رائِد التصوير الشمسي في العمادية ، فبصندوقه الخشبي العتيد ذو المساند الطويلة ، طالما إلتقط صُوراً لآلاف الأشخاص ، للمُعاملات الرسمية المُختلفة ، في مركز العمادية والنواحي والقرى المترامية الأطراف العائدة لها ، منذ الخمسينيات من القرن الماضي .



ولأن معظم زبائنه كانوا قرويين بٌسطاء ، ولأن شعبان كانَ مولعاً بالمقالِب والمواقِف المضحِكة ، فلقد إشتهرتْ الكثير من قفشاته .



منها أن ......





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