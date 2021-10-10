المال السياسي والانتخابات النيابية في 10/10/2021 - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/17 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الدينار العراقي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقراء في العراق بنسبة 50% من أبناء الشعب العراقي وهذا يعني أكثر من عشرين مليون عراقي يعانون من الجوع والحرمان وهذه المجموعة من البشر إذا لم يكن جميعها تشارك في الانتخابات النيابية تشارك نصفها أو أقل هذا يعني أن المال السياسي والفساد الإداري سوف يحقق فوز نسبة كبيرة في الانتخابات القادمة.



إن المال السياسي سوف يدخل الانتخابا ......





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