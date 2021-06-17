الرافدين يصدر توضيحًا حول قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين

2021/06/17 | 10:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين عن تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في عدد من فروعه ببغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرًا ومن حاملي الماستر كارد تنص على أن يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على أن يقدم الموظف أيضًا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية".

وأضاف "بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وأن يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة".

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