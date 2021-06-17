فرنسا توقف قيادياً في داعش بمنطقة الصحراء الكبرى

2021/06/17 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتقلت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب “أحد كوادر” تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى على حدود مالي، في إنجاز جديد لنهج فرنسا المعلن باستهداف قياديي الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أن دادي ولد شعيب المعروف بـ”أبي الدردار” وهو “أحد كوادر داعش في الصحراء الكبرى” ويشتبه بأنه قطع أطراف ثلاثة رجال في مايو (أيار) في سوق أسبوعية في تين هاما” (شمال) سلّم نفسه من دون أي مقاومة.

وأوضح البيان أن “أبا الدردار” كان يحمل “سلاحاً آليا ويضع نظارات للرؤية الليلية ويرتدي سترة قتالية ومعه هاتف وجهاز لاسلكي”.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن التوقيف تم صباح 11 يونيو (حزيران) في منطقة “الحدود الثلاث” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي إحدى المناطق الرئيسية التي تنشط فيها جماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل، خصوصاً تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وتم رصده بواسطة مروحية خلال عملية مشتركة لقوة برخان والقوات المسلّحة النيجرية.

وأبو الدردار عضو سابق في حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي أسس بعض من كوادرها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

أوقف لأول مرة في العام 2014 وتم تسليمه للسلطات المالية، لكنه أدرج في قائمة تضم نحو مئتي جهادي شملتهم صفقة تبادل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مقابل أربعة رهائن بينهم الفرنسية صوفي بيترونان بعد مفاوضات أعلنت باريس أنها لم تشارك فيها.

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