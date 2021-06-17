امرأتان تثيران الاهتمام بخطة انتقام في تركيا من رجل واعدهما معا

2021/06/17 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت خطة "معقدة ومكلفة" أعدتها امرأتان للانتقام من رجل واعدهما معا خلال اهتمامات بعض الصحف، حسبما نقلت شبكة فوكس نيوز.

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