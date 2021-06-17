2021/06/17 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة يصل إلى “46°” درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “طقس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة تصل لـ”46°”..



طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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