حريق مجاور مخازن شركة بيبسي

2021/06/17 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مخزن شركة بيبسي في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع داخل مخزن شركة بيبسي في منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكافحة النيران داخل الشركة".

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