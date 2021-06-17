2021/06/17 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4636) والمتضمن قانون الموازنة العامة.وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ‏إن "وزارة العدل اصدرت اليوم العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم 4636"، لافتة الى أن "العدد تضّمن صدور بيان تصحيح صادر عن رئاسة ‏ديوان رئاسة الجمهورية بشأن قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021".

رابط العدد الجديد ادناه:

أضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية.. تضمن تعديل الموازنة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية.. تضمن تعديل الموازنة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).