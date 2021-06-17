2021/06/17 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4636) والمتضمن قانون الموازنة العامة.وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "وزارة العدل اصدرت اليوم العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4636"، لافتة الى أن "العدد تضّمن صدور بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021".
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رابط العدد الجديد ادناه:
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية.. تضمن تعديل الموازنة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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