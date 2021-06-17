وفاة سائق نتيجة اصطدام مركبته بعمود كهرباء شمالي البصرة

2021/06/17 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / لقي سائق مصرعه في حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء شمالي البصرة.وذكرت مديرية مرور البصرة في بيان " ان حادثا مروريا وقع الليلة الماضية في منطقة نهران عمر شمالي البصرة بسبب السرعة الشديدة وانحراف المركبة عن خط مسارها على الكتف الترابي الأيمن ما تسبب باصطدامها بعمود ألكهرباء ووفاه السائق بالحال ./انتهى

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