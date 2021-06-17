محافظ البصرة يطالب وزارة المالية بتفعيل “صندوق البترو دولار” لضمان إدراج مشاريع جديدة بالمحافظة

2021/06/17 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب محافظ البصرة "أسعد عبد الأمير العيدانيّ" وزارة المالية بتفعيل “صندوق البترو دولار” لضمان إدراج مشاريع جديدة هذا العام في المحافظة.وقال العيداني بحسب بيان ان من اهم تلك المشاريع معالجة شح المياه وتحليتها والبنى التحتيّة" وكذلك مشاريع بطولة خليجيّ 25" لافتا الى أنهُ الحل الوحيد والأمثل.لتنفيذ تلك المشاريع اليوية والمهمة بالمحافظة ./ انتهى

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