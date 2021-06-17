2021/06/17 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، عن تطور في إنجاز ملف المتورطين "بفرق الموت" في محافظة البصرة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير عراقي يكشف تطوراً بملف"فرق الموت"في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير عراقي يكشف تطوراً بملف"فرق الموت"في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).